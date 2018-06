PSG : La Juventus prépare en douce l'arrivée de Cavani

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Un énorme coup de tonnerre se prépare en attaque à la Juventus Turin, puisque Gonzalo Higuain se dirige vers la sortie.

L’attaquant argentin, qui était arrivé dans un transfert à sensation à 90 ME en provenance de Naples, souhaite découvrir la Premier League et n’a pas envie d’attendre pour cela. Chelsea serait d’ailleurs déjà sur les rangs. Une vente à hauteur de 60 à 70 ME est espérée par le club italien, afin d’avoir les moyens de se payer son remplaçant. Et selon la Gazzetta dello Sport, deux noms sont en tête de la liste des dirigeants bianconeri. Il s’agit de Robert Lewandowski et d’Edinson Cavani.

Les deux joueurs possèdent un profil similaire, celui de pur avant-centre expérimenté sur la scène européenne, et à la recherche d’un dernier gros contrat dans un championnat différent. Si le Polonais cherche clairement un nouveau souffle et l’a montré en changeant d’agent récemment, l’Uruguayen n’est pas spécialement poussé vers la sortie à Paris. Mais sa collaboration peu fructueuse avec Neymar semble clairement l’avoir incité à réfléchir à son avenir, et une offre de la Juventus lui permettant de s’approcher de son salaire actuel à Paris pourrait finir de le convaincre. Mais encore faut-il que le PSG soit vendeur, alors que la recherche d’un avant-centre de premier rang en Europe est toujours aussi compliquée. A moins que Kylian Mbappé ne confirme sa volonté de jouer plus souvent dans l’axe, ou qu’un certain Cristiano Ronaldo vienne compléter une attaque galactique cet été…