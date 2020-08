PSG : Neymar n'est pas Superman, attention au piège !

Dans : PSG.

Neymar sera l'une des stars du Final 8 et avant le match contre l'Atalanta, le joueur brésilien croit que 2020 peut être enfin l'année du PSG.

Kylian Mbappé étant encore incertain pour le quart de finale de la Ligue des champions face à Bergame, Neymar va devoir prendre seul les commandes du PSG mercredi soir face au club italien, ce qui n’est pas réellement pour déplaire au joueur brésilien. Depuis des semaines, l’attaquant de la Seleçao et de Paris est persuadé que ce format inédit pour la C1 est l’occasion peut être unique pour lui de remporter la Ligue des champions sous le maillot du club de la capitale. « Chaque match est une finale », répète Neymar dans le vestiaire parisien, histoire que ses coéquipiers s’imprègnent de ce message positif. Et à la veille du premier rendez-vous de ce Final 8, contre l’Atalanta Bergame, le Brésilien affiche toujours une motivation énorme et une forme éblouissante. De quoi donner de l’espoir, même s’il ne faudrait pas que Neymar se prenne pour Dieu.

Car le risque est grand pour la star brésilienne du Paris Saint-Germain de vouloir mener à lui tout seul le PSG vers le titre final, même si cette hyper motivation fait évidemment plaisir. « C’est bien qu’il dise et qu’il montre qu’il est motivé, investi. C’est tout bénef. Ce discours doit se diffuser, il y croit, tous les autres doivent y croire aussi, tout le club. Il montre l’exemple et c’est mieux d’avoir un Neymar dans cet état d’esprit- là. Mais il ne doit pas se transformer en héros. Ce serait contre-productif », prévient, dans France-Football, Edouard Cissé, l’ancien joueur parisien craignant surtout que Neymar en fasse beaucoup et même trop afin de réussir le challenge personnel qu’il s’est fixé. Avec le risque de retomber dans ses travers du passé.