PSG : Neymar n'est pas le diable, ça l'écoeure

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Lundi soir, le PSG étrillait Pays de Cassel en Coupe de France. Neymar, buteur, a beaucoup fait parler pour son comportement à Bollaert. Et encore une fois la star brésilienne a été sévèrement critiquée.

Le PSG n'a pas tremblé pour éliminer logiquement Pays de Cassel lundi soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. Un succès sur le score de 7 buts à 0, avec notamment un quintuplé de Kylian Mbappé et un but de Neymar Jr. Le Brésilien, chahuté, n'a pas toujours très bien réagi à Bollaert. Pourtant, l'ancien joueur du Barça aura été l'auteur de quelques gestes de classe à la fin du match. Ce n'est pas Alexis Zmijak (34 ans) qui dira le contraire, lui qui a pu bénéficier de la doudoune de Neymar. Membre du Collectif Ultras Paris, le défenseur de Pays de Cassel a vraiment apprécié de passer quelques moments avec Neymar et il a démonté l'image donnée par certains journalistes, lesquels avaient taillé le numéro 10 du PSG et de la Seleçao.

Neymar, un comportement salué

Dans une interview accordée au Parisien, Alexis Zmijak n'a pas tari d'éloges sur le Brésilien, très classe avec lui et les autres joueurs nordistes malgré un début de polémique pendant la rencontre pour un prétendu chambrage envers le public de Pays de Cassel. « Ils ont tous été cools. Même Neymar, qui a été critiqué sur les réseaux sociaux pour son comportement face à nous. Oui, il a un jeu à prendre des coups, entre guillemets. Mais au final, c’est vraiment un bon mec. Il a donné ses deux maillots du match. Et à la fin, il a même offert sa doudoune à ma fille parce que, justement, il n’avait plus de maillot. On a aussi eu un moment pour avoir des autographes et d’autres maillots devant leur vestiaire. Marquinhos a été adorable, puisqu’il est allé chercher un maillot de Renato Sanches pour l’un de nos joueurs qui n’avaient rien eu », a notamment indiqué le capitaine de la formation de R1, qui sait pourtant que dans les tribunes du Parc des Princes Neymar n'est pas le chouchou.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En effet, Alexis Zmijak retrouvera bientôt le Paris Saint-Germain, comme son partenaire Clément Boudjema, puisqu'ils sont tous les deux membres du Collectif Ultras Paris. Ils devraient donc logiquement être présents au Parc des Princes lors des prochains matchs de leur club de coeur, et nul doute qu'ils ne rejoindront pas la cohorte de ceux qui s'en prennent systématique à Neymar, accusé de tout et n'importe quoi. Ainsi, sous la pression de dizaines de supporters parisiens scandalisés, un média a retiré un article qui faisait un parallèle un peu lourdingue sur l'amitié entre Neymar et Daniel Alves, et l'incarcération de ce dernier dans une affaire de viol. Tous les coups ne sont pas permis contre l'enfant terrible du football brésilien et du PSG.