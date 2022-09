PSG : Neymar meilleur que Cristiano Ronaldo, le Brésil ose

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

En très grande forme depuis le début de la saison, Neymar Jr fait taire quelques bouches. Le Brésilien est d'ailleurs salué par Renê Simoes, ancien entraîneur de Botafogo.

Raillé et promis à un départ du PSG l'été dernier, Neymar Jr met tout le monde d'accord en ce début de saison. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 11 matchs disputés toutes compétitions confondues sous les couleurs du club de la capitale, l'ancien du Barça marche sur l'eau et parait déjà parfaitement lancé pour remplir ses objectifs élevés. Car en plus de tout rafler avec le PSG, Neymar compte bien en faire de même avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En très belle forme physique et plus mature dans son jeu, la star du PSG fait l'unanimité, même dans son pays. S'il n'a pas manqué de critiquer Neymar dans le passé, le qualifiant de nouveau monstre créé par le Brésil, Renê Simoes tient à faire son mea culpa.

Neymar, même Ronaldo ne fait pas le poids !

Training session for tomorrow 🔥 pic.twitter.com/gKA2R7QRnE — Neymar Jr (@neymarjr) September 17, 2022

Dans des propos rapportés par UOL Esporte, l'ancien coach de Botafogo n'a pas tari d'éloges sur Neymar. Pour lui, à bien y regarder, il est même meilleur que... Cristiano Ronaldo. « Si vous analysez les qualités et les compétences de Neymar, vous en venez à la conclusion : il est meilleur que Cristiano Ronaldo. Dans sa capacité à manier le ballon, sa vitesse et son dribble, il est meilleur que Ronaldo », a notamment indiqué Renê Simoes, ravi de voir Neymar évoluer à un tel niveau depuis quelques semaines. A 30 ans, le Brésilien sait qu'il n'aura plus beaucoup d'occasions de faire gagner son pays. Aussi, Neymar veut remporter un premier gros titre avec la Seleçao, lui qui n'a pour le moment réussi à glaner que les Jeux Olympiques en 2016 et la Coupe des confédérations en 2013. Quelques doutes sont néanmoins là concernant l'ancien du Barça. En effet, pas mal d'observateurs pensent que son niveau risque de chuter à l'issue du Mondial, qui reste le plus gros objectif de sa saison.