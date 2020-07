PSG : 50 ME sur Ndombele, un cador double Paris

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Tanguy Ndombele, dans l’impasse à Tottenham.

Malgré quelques apparitions prometteuses sous le maillot des Spurs, l’ancien milieu relayeur de l’Olympique Lyonnais n’est pas parvenu à s’imposer sous les ordres de José Mourinho à Tottenham. Conscient du potentiel de l’international tricolore, les Spurs ne braderont pas leur joueur, recruté pour plus de 60 ME il y a tout juste un an. En revanche, ils ne s’opposeront pas à son départ en cas de belle proposition sur le marché des transferts. Et des offres, Tottenham devrait en recevoir puisque Tanguy Ndombele figure dans le viseur de Barcelone, du PSG, mais également de l’Inter Milan. A en croire les informations obtenues par Sky Italia, les Nerazzurri sont d’ailleurs les plus chauds sur le dossier de l’ancien Lyonnais ces dernières heures. Le média transalpin affirme notamment que des discussions sont en cours entre Tottenham et l’Inter Milan afin de trouver le plus rapidement possible un accord pour le transfert de Tanguy Ndombele.

Pour l’heure, la formation de José Mourinho réclamerait une indemnité de transfert avoisinant les 50 ME afin de libérer le natif de Longjumeau. Une somme colossale en cette période de crise sanitaire et financière, que l’Inter Milan ne sortira pas aussi facilement malgré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. D’autant que l’idée d’un échange de joueurs est suggérée... et a des chances d’aboutir. Car du côté de Londres, José Mourinho apprécie tout particulièrement Milan Skriniar, un défenseur également associé au Paris SG par le passé. Le Special One a également des vues sur Ivan Perisic, prêté cette saison par le Bayern Munich à l’Inter Milan. Il semble donc largement plausible qu’un accord puisse être trouvé entre les deux formations dans les jours à venir. S’il souhaite rafler la mise, le Paris Saint-Germain doit réagir sans plus attendre…