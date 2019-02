PSG, Neymar, Mbappé, Paris a une autre star pour zapper le mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Avec le duo composé de Neymar Jr et de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain possède un duo offensif composé de deux stars mondiales. Mais pour Thomas Tuchel, limiter la puissance du PSG à l'attaquant brésilien et au champion du monde français est une grosse erreur. Car le coach allemand du Paris SG a clairement relancé Angel Di Maria, devenu transparent sous les ordres d'Unai Emery et qui fait désormais feu de tout bois, même quand ses deux prestigieux coéquipiers ne sont pas là.

Après le doublé de l'attaquant argentin face à Dijon, Thomas Tuchel a rappelé quand même le CV d'Angel Di Maria, histoire de faire remarquer que ce dernier n'était pas non plus n'importe qui. « Angel a gagné la Ligue des champions. Il était décisif en finale contre l’Atlético, le joueur clé de la finale 2014. C’est mon joueur maintenant. C’est un cadeau. Il montre sa mentalité chaque jour, il est super fiable. Il est très compétitif, fidèle. Avec lui, tu peux gagner. Il joue pour gagner. Il finit les attaques, il a de la précision. Il est en confiance, met des buts importants, fait des passes décisives. Il joue comme un deuxième attaquant. Il est très dangereux », constate, avec plaisir, le technicien du Paris Saint-Germain, qui n'oublie pas qu'en Ligue des champions Angel Di Maria a tiré une grosse épine du pied du club de la capitale en égalisant à l'ultime seconde contre Naples au Parc des Princes. Sans ce but, alors que Neymar, Mbappé et Cavani étaient présents, personne ne sait vraiment où en serait actuellement le PSG.