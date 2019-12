PSG : Neymar, Mbappé, le plan XXL du Barça, le Real va pleurer

Dans : PSG.

Après Neymar, Mbappé, l’été prochain promet d’être encore plus chaud que le dernier pour les supporters du PSG.

En effet, il y a quelques mois, le feuilleton Neymar avait occupé les médias pendant l'ensemble du mercato, avant de tomber à l’eau devant l’incapacité du FC Barcelone à convaincre le Paris Saint-Germain sur le plan financier. Dans quelques mois, le dossier sera inévitablement rouvert, mais avec la situation de Kylian Mbappé en toile de fond. Le Real Madrid le veut, et le champion du monde se demande si le moment est venu de quitter le champion de France. Dans les deux cas, il faudra de toute façon que le PSG y trouve son compte, les stars étant encore sous contrat jusqu’en 2022 avec leur club. Mais le FC Barcelone travaille sur un scénario qui pourrait mettre KO son rival.

Sachant que le PSG est plus enclin à conserver Mbappé que Neymar, le club catalan se voit bien faire un gros effort financier pour récupérer le Brésilien, et faire ainsi plaisir à Messi et compagnie, affirme Don Balon. Le but caché de cette stratégie ? Piquer rapidement une star du PSG, ce qui empêcherait totalement les dirigeants qataris de discuter d’un départ de Mbappé pour le Real Madrid. Perdre les deux joueurs le même été serait impensable pour l’Emir du Qatar, surtout que la vente de Neymar mettrait le PSG très à son aise au niveau financier pour repousser d’éventuelles offres du Real Madrid. Le club merengue serait ainsi pris de court et incapable de se renforcer avec le joueur qu’il désire par-dessus tout. Une stratégie barcelonaise qui pourrait faire mouche selon le média espagnol, persuadé que le PSG ne s’accrochera pas à Neymar en cas de belle offre.