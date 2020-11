PSG : Neymar forfait pour les deux matchs du Brésil

Dans : PSG.

Convoqué par la sélection brésilienne malgré sa blessure à la cuisse, Neymar va prochainement rentrer à Paris.

Et pour cause, le n°10 du PSG n’est pas en mesure de tenir sa place pour les matchs contre le Venezuela et l’Uruguay, a indiqué en cette fin de semaine Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne, dans un communiqué officiel. « La blessure de Neymar évolue bien. Mais ce n’est pas suffisant pour qu’il soit disponible à l’occasion du match contre l’Uruguay » a fait savoir la sélection brésilienne.

Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, dont le staff médical à Paris avait jugé que le retour de Neymar ne devait pas intervenir avant la fin du mois de novembre afin de ne prendre aucun risque. Reste maintenant à voir si la star brésilienne sera apte à défendre les couleurs du PSG pour le choc de Ligue des Champions face à Leipzig, le 24 novembre prochain au Parc des Princes.