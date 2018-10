PSG : Neymar, Mbappé, cet attaquant essaye de ne pas déprimer

Dans : PSG, Ligue 1.

Avoir une ligne d’attaque composée de Neymar, Mbappé et Cavani, ça a de quoi saper le moral quand on cherche du temps de jeu devant.

C’est forcément un peu le cas de Julian Draxler, qui trouve le moyen de jouer en évoluant au milieu de terrain, même s’il est par exemple toujours considéré comme un attaquant quand il évolue avec sa sélection. L’Allemand, qui n’a pas voulu quitter le PSG cet été malgré cette situation délicate, ne se formalise en tout cas pas du tout, et son état d’esprit demeure impeccable. La preuve avec cette déclaration dans la presse de son pays au sujet de la concurrence.

« Je sais que la concurrence est féroce, nous avons avec Mbappé et Neymar deux des meilleurs joueurs du monde. Mais je reste dans le coup et l'entraîneur sait qu'il peut avoir confiance lorsqu'il aura besoin de moi », a prévenu Julian Draxler, dans un message envoyé à son compatriote Thomas Tuchel. L’entraineur allemand semble d’ailleurs y être sensible, car l’ancien de Wolfsburg a déjà dépassé les 300 minutes de temps de jeu cette saison, enchainant même trois titularisations en Ligue 1 au mois de septembre.