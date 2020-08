PSG : Neymar le fêtard, c'est une image honteuse

Dans : PSG.

Neymar sera l'atout majeur du PSG contre l'Atalanta en Ligue des champions. La star du PSG arrive en pleine forme après avoir joué le jeu pendant le confinement.

L’anniversaire de Neymar est chaque année l’occasion d’une grosse fête, et le joueur brésilien du Paris Saint-Germain n’est jamais le dernier à prendre du bon temps. Au point même de se voir coller l’étiquette de fêtard invétéré, Neymar étant même accusé de négliger son hygiène de vie et donc ses performances sportives. Il est vrai que via les réseaux sociaux, l’attaquant de la Seleçao et du PSG a souvent diffusé des images festives, contribuant ainsi à cette réputation. Mais Josep Pons, ancien conseiller d’image de Neymar lorsque ce dernier était à Barcelone, estime que cela ne colle pas du tout à la réalité et que la réputation du joueur de 28 ans était clairement exagérée.

« C’est un bon garçon, perfectionniste, dévoué, malgré l’image de fêtard qu’on lui a collée. Je connais bien ce milieu et je peux vous dire qu’il y en a certains avec des réputations de saint qui sont beaucoup plus fêtards que Neymar… », explique celui qui connait très bien le joueur parisien. Et effectivement si l’attaquant n’est pas non plus un couche-tôt, il a montré lors du confinement qu’il était capable d’avoir une attitude parfaite. Parti dans son pays pendant plusieurs mois pendant l'épidémie de coronavirus, Neymar s’est soumis à un énorme travail physique. Et c’est un joueur en parfaite forme que Thomas Tuchel a récupéré, le Brésilien ayant même perdu quelques kilos grâce à son travail quotidien avec un préparateur physique mis à sa disposition par le Paris Saint-Germain. De quoi tordre le cou aux rumeurs, même si Neymar fêtera dignement une éventuelle victoire du PSG en Ligue des champions.