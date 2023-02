PSG : Neymar le fêtard est de retour, ses voisins à bout de nerfs

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar n'a pas été si sage qu'annoncé pour son anniversaire, fêté pendant des heures chez lui le 5 février dernier. Ses voisins à Bougival (78) et le maire de la commune sont lassés par les soirées du Brésilien du PSG, de plus en plus fréquentes.

Neymar désormais plus sage et moins fêtard, c’est la tendance de ces derniers mois où le Brésilien a su plus faire parler de lui pour ses performances sur le terrain avec le Paris SG que pour ses apparitions dans la presse people. Néanmoins, la réalité est en train de rattraper le numéro 10 du PSG, qui se fait épingler dans son voisinage pour des soirées festives trop bruyantes et surtout trop fréquentes. La dernière en date concerne son anniversaire, puisque Neymar a récemment passé le cap des 31 ans. Le dimanche 5 février dernier, l’ancien barcelonais a donc assuré l’ambiance dans sa résidence de Bourgival, dans les Yvelines. Si sa maison à 5 étages est désormais bien connue, puisqu’il en a pris possession dès son arrivée au PSG en 2017, ses voisins sont dérangés par l’activité débordante du Brésilien et de son entourage révèle Le Parisien ce vendredi.

Si pendant ce week-end, il avait été mis en avant une soirée d’anniversaire très sage dans un restaurant parisien le samedi, ce n’était pas le plat de résistance. Selon les habitants du quartier de Bougival où se trouve Neymar, la fête a commencé dans l’après midi du dimanche, pour se terminer tard dans la nuit. L’ambiance est telle que les gendarmes municipaux sont sollicités plusieurs fois. Le problème arrive ensuite sur la police nationale, qui annonce aux habitants que la soirée bruyante doit se terminer à 21h00. Il n’en est bien évidemment rien et peu avant minuit, Neymar souffle son gâteau d’anniversaire. La sono installée dans le jardin dérange tout le quartier, et même le Maire, qui habite non loin, n’a pas pas pu masquer son agacement. « C’est un individu irrespectueux. Ce n’était pas juste un fond sonore. C’était prodigieusement agaçant. (...) Il avait organisé une grande soirée pour fêter le titre de champion du PSG. Cela avait duré jusqu’à 5 heures », a expliqué l’élu, qui permet tout de même de faire savoir aux supporters du PSG que Neymar fête bien les victoires et les titres de son équipe, mais simplement chez lui et non au Parc des Princes puisqu’il boude les fans depuis un an désormais.

Neymar va rigoler devant l'amende de 135 euros

Le maire de Bougival se plaint des fêtes à répétitions de Neymar et de son manque de respect …. Ah bon ? Franchement je sais pas s’il faut croire tout ça …. Neymar qui fait la fête et respecte personne 😂😂😂😂😂 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 10, 2023

Il n’en reste pas moins que la présence de Neymar dérange cette commune des Yvelines, qui semble prête à passer à la vitesse supérieure pour calmer le jouer brésilien. « On peut verbaliser, mais que voulez-vous faire face à quelqu’un qui se fiche royalement de payer 135 euros d’amende vu ce qu’il gagne ? À un moment donné, on va transmettre un dossier au procureur pour trouble répété à l’ordre public », a fait savoir Luc Wattelle, qui estime que les fêtes de Neymar se multiplient ces derniers temps, alors que ce n’était que pour de rares occasions auparavant. Un message pas forcément rassurant pour le PSG, qui apprend donc que le rythme nocturne de son numéro 10 reprend le dessus maintenant que la Coupe du monde est passée.