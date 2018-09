PSG : Neymar le fêtard, cette déclaration met fin au débat

Dans : PSG, Ligue 1.

Parfois critiqué pour ses sorties nocturnes lors de son passage au FC Barcelone, Neymar se tient à carreau sur ce point depuis son arrivée au PSG.

Journaliste brésilienne d’Esporte Interativo, Isabela Pagliari est généralement bien informée sur les Brésiliens du PSG. Et selon elle, Neymar s’est « calmé » et a banni les sorties nocturnes de son quotidien. Marquinhos et Thiago Silva eux, n’ont jamais été concernés par ce problème qui peut agacer certains entraîneurs comme Thomas Tuchel, qui avait fait le tour des boites de nuits parisiennes à son arrivée cet été.

« La vie nocturne, ce n’est plus pour Neymar, il s’est calmé. Et avec l’arrivée de Bruna Marquezine (à Paris), il va être encore moins dehors la nuit. Grâce à elle, il se balade davantage en ville, découvre les charmes de la capitale. À Barcelone, il n’était pas la star. Il y avait Messi et les autres. Ici, il est conscient qu’on ne parle que de lui. Il se protège bien plus. Il évite le buzz. Thiago Silva ne sort pas du tout. Il a des enfants très jeunes. Marquinhos, comme Lucas avant son départ, est plutôt casanier, notamment en raison de l’évolution de sa situation familiale » a expliqué la journaliste brésilienne dans les colonnes de France Football. Voilà qui ravira Thomas Tuchel… et les supporters du PSG.