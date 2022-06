PSG : Neymar largué au Ballon d'Or, un coéquipier est choqué

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

A 30 ans, Neymar est à un gros tournant de sa carrière. Le Brésilien est notamment annoncé sur le départ du PSG.

Neymar débarquait en 2017 au PSG avec plein de rêves et d'ambition. Le Brésilien voulait devenir la nouvelle référence du football mondial et ainsi gagner la Ligue des champions mais surtout le Ballon d'Or au PSG. Cinq années plus tard, force est de constater que le bilan n'y est pas. Malgré de belles choses affichées sous le maillot francilien, ce sont surtout les blessures et les déboires en tout genre qui ont accompagné Neymar. Pas de Ballon d'Or, pas de Ligue des champions et une place qui se fragilise d'année en année au PSG. Aujourd'hui, Neymar apparait comme un lieutenant de Kylian Mbappé, qui l'avait rejoint au PSG lors du même été 2017. Pour certains de ses coéquipiers, c'est vrai qu'il est étonnant de voir que Neymar n'a pas gagné de Ballon d'Or au cours de sa carrière. C'est notamment l'avis d'Ander Herrera.

Neymar n'est pas fini prévient Ander Herrera

Lors d'un entretien accordé à AS, le milieu de terrain du PSG s'est en effet confié sur le sujet. Selon l'Espagnol, tout n'est peut-être pas terminé pour Neymar. « Je suis très ami avec lui. C'est un grand coéquipier et, en tant que footballeur, il fait partie des cinq meilleurs au monde. Je pensais qu'il aurait déjà un Ballon d'Or, mais je ne l'exclus pas encore. C'est une joie d'être avec lui », a notamment indiqué Ander Herrera, qui n'a également pas tari d'éloges sur Kylian Mbappé, qu'il voit devenir le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Si l'on en croit les dernières informations de la presse mercato, RMC en tête, le club de la capitale compte se séparer de Neymar si une belle offre arrive cet été. Une vision des choses que partage apparemment Neymar. Mais difficile d'imaginer un club pouvoir payer son salaire, qui tourne à plus de trois millions d'euros par mois. Newcastle, Chelsea et Manchester United gardent un oeil sur son profil, tout comme la Juventus Turin. Alors que le PSG n'a pas encore officialisé l'identité de son nouvel entraîneur, qui devrait être Christophe Galtier, tout porte à croire qu'une réunion aura lieu pour mettre au clair la situation de Neymar au club, lui qui doit reprendre l'entraînement le 4 juillet prochain avec ses coéquipiers.