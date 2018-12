PSG : Neymar lâche une petite phrase, et la presse anglaise se régale

Souvent lassé par les rumeurs à son sujet, Neymar évite soigneusement les polémiques et même les médias depuis la Coupe du monde 2018.

Néanmoins, en lançant une opération permettant aux internautes de lui poser la question de leur choix, le Brésilien s’exposait forcément à quelques retombées. Ainsi, c’est le joueur de Manchester Benjamin Mendy qui a participé à cette « interview » indirecte via Youtube, en demandant clairement au joueur du Paris Saint-Germain s’il comptait rejoindre un jour le championnat anglais. Un peu embêté, Neymar a tout de même reconnu que cela faisait partie de ses plans de carrière.

« La Premier League ? C’est une grande compétition. Une des plus grandes du Monde. On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, mais je crois que tous les grands joueurs doivent jouer, au moins une fois dans leur vie, en Premier League », a livré l’attaquant du PSG, qui serait clairement attendu en cas d’arrivée en Angleterre. Ne serait-ce que par Liverpool, qui n’a pas vraiment apprécié le comportement du Brésilien lors du récent match de Ligue des Champions. En tout cas, la presse anglaise risque de se régaler de cette petite phrase pour les mois à venir, quelques jours seulement après l’annonce de l’intérêt de Manchester United pour Neymar avant que celui-ci ne signe au PSG.

