PSG : Neymar, la réponse XXL du Real au Barça

Plus le temps passe, et plus l’avenir de Neymar s’assombrit du côté du Paris Saint-Germain...

Il faut dire que le Ney fait tout pour être transféré durant ce mercato. Puisque lundi dernier, l’attaquant brésilien a séché la reprise de l’entraînement. Avec cet acte, le joueur de 27 ans s’est mis beaucoup de monde à dos à Paris, dont Leonardo. Désormais, le directeur sportif envisage clairement le départ de Neymar, comme il l’a expliqué dans Le Parisien : « Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix ». Sur le marché actuel, deux clubs peuvent s’acheter la star brésilienne : le Barça et le Real Madrid.

Si le club catalan pense bien au retour du Ney, le futur transfert de Griezmann pour 120 millions d’euros devrait faire capoter cette potentielle transaction. Au grand bonheur du Real ? Possiblement, car selon Sky Sports, « le président Florentino Perez souhaite signer Neymar » ! Sachant que « les responsables du PSG entretiennent de meilleures relations avec leurs homologues de Madrid », « le Real pourrait défier le Barça pour Neymar dans l'une des plus grandes batailles du mercato ». Sauf que le problème risque d’être le même... Pas sûr que le Real aura les 300 millions d’euros réclamés par le PSG pour s’acheter une nouvelle star, surtout que Madrid a déjà déboursé 303 ME cet été.