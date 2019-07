PSG : Neymar l'écoeure, il supplie le Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Nul ne sait où jouera Neymar la saison prochaine, même s'il semble désormais évident que l'attaquant brésilien a lancé les hostilités afin de précipiter son retour du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain n'ayant en plus pas réellement tapé du poing sur la table concernant les rumeurs de départ de la star brésilienne, l'incroyable scénario d'un retour de Neymar Jr au Barça, deux ans après un départ fracassant a pris du volume. Mais cela ne provoque pas que de la joie en Catalogne, y compris au sein des médias pro-Barça. Ainsi, ce mercredi, Xavier Bosch, célèbre éditorialiste du Mundo Deportivo, quotidien franchement très favorable au FC Barcelone, ne cache pas sa colère et son écoeurement à l'idée de voir Neymar revenir.

« Je ne veux pas que Neymar revienne au Barça . C'est une question de dignité. Je ne comprends pas comment le conseil d'administration étudie les moyens de prendre en charge cette affaire très compliquée. Pour sa trahison lors de son départ au PSG, pour la façon dont il est parti, pour son impolitesse et pour la demande financière qu'il a faite au club, je dis « Neymar non, merci. » (...) Il y a beaucoup de Socios du Barça indignés par son retour possible mais Bartomeu ne semble pas en être conscient. En une semaine, quatre Socios qui ne se connaissent pas ont exprimé la même chose: « S’il revient, je déchire ma carte ». C’était une expression de dégoût profond et radical (...) Le Barça est bien au-dessus de Neymar. Sans lui, ile club a déjà remporté deux titres consécutifs en Liga. Et même s'ils avaient été perdus, il y a la dignité. Le Barça a des valeurs et ne peut pas perdre sa dignité (...) Mais au-delà de la dignité de club, à quoi contribuerait Neymar en matière de football ? Du déséquilibre et du spectacle. Mais pas d'implication collective et défensive. Comme Van Gaal l'avait dit, Neymar continuera à jouer pour lui-même, pas pour l'équipe. Même Guardiola ou Xavi ont exprimé des doutes sur le rôle de Neymar à son retour... », balance Xavier Bosch, qui appelle les dirigeants du FC Barcelone à tourner le dos à cette idée d'un retour de Neymar.