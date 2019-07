PSG : Neymar l'atout XXL qui promet un mercato de folie

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le Paris Saint-Germain avait mis en folie, et en furie, le FC Barcelone en payant les 222ME de la clause libératoire de Neymar en 2017. Et deux ans plus tard, c'est encore une fois le PSG qui donne le tournis au Barça lors du mercato, le club catalan souhaitant visiblement plus que tout faire revenir la star brésilienne d'ici la fin août. Dans ce dossier, c'est le Paris SG qui a la totalité des atouts dans les mains et pour Raymond Domenech, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo doivent user et même abuser de cet avantage considérable.

Sur la chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur national conseille au PSG de faire monter les enchères, le FC Barcelone semblant être prêt à tout pour parvenir à ses fins dans le dossier Neymar. « Pour une fois que le PSG a l'occasion de faire une bonne affaire au mercato, et qu'un club veut donner de l'argent plus un joueur parce qu'il y en a un qui veut s'en aller, Paris doit faire durer le plaisir. Il faut qu'il demande un joueur en plus, ou même deux. C'est à eux d'être intelligents et patients. Ils sont en position de force dans ce dossier et il faut en profiter si Neymar veut vraiment partir », a expliqué Raymond Domenech, persuadé que le Paris Saint-Germain doit jouer la montre jusqu'au bout dans le dossier Neymar.