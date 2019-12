PSG : Neymar provoque les supporters, et se ravise !

Dans : PSG.

Le PSG a repris les devants en Ligue 1 après sa victoire face à Nantes (2-0), dans une rencontre où Neymar était une nouvelle fois dans tous les bons coups.

Le Brésilien a ouvert la marque d’une belle frappe du gauche avant de voir ce but être refusé par la VAR pour une légère faute sur l’action au préalable. Il a ensuite profité d’un pénalty, inscrit en deux tentatives, pour marquer réellement l’ouverture du score. A chaque fois, son nom scandé par le speaker a été suivi d’une légère bordée de sifflets, pas forcément majoritaire mais bien présente de la part de supporters qui ne lui ont pas pardonné sa volonté de départ de l’été dernier. Et s’il n’a rien dit sur le moment, la troisième fois a été de trop pour le numéro 10 du PSG.

Lors de son remplacement, il a de nouveau été sifflé, et a mis discrètement son doigt sur la bouche pour demander aux supporters de se taire. Et, histoire de bien faire passer le message, c’est cette image qu’il a choisi en premier au moment de publier quelques photos de son match sur les réseaux sociaux. Un « chuuuuuut » parfois mal pris par les fans du PSG, pour qui Neymar ne fait pas vraiment grand-chose dans son attitude pour faire la paix. Résultat, le Brésilien a publié, deux heures plus tard, une autre image où il communique plus positivement avec le public du Parc des Princes, avant de lâcher un « Allez Paris » un peu plus enthousiaste. Une volonté de marquer son engagement total avec le PSG, même si la réconciliation avec les Kops n’est pour le moment pas flagrante.