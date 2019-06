PSG : Neymar joue à 60 %, Al-Khelaïfi lui colle une grosse pression

Dans : PSG, Mercato.

Actuellement blessé, privé de Copa America et empêtré dans une affaire de viol présumé, Neymar est également au cœur des gazettes en raison de rumeurs de transferts.

Le FC Barcelone souhaiterait le récupérer, lui qui n’arrive plus non plus à gagner en Ligue des Champions depuis le départ du Brésilien. Après deux saisons décevantes, le PSG semble prêt à écouter les offres pour l’ancien de Santos si jamais elles venaient à monter très haut. Une tendance confirmée par les révélations de Jason Burt, journaliste spécialisé du Telegraph pour qui Leonardo a envie d’être fixé de manière définitive sur la situation de Neymar.

« Le PSG veut que Neymar reste au club cette saison, mais seulement s’il fait de gros efforts pour améliorer son niveau. Des analyses au sein du club ont apparemment montré qu’il n’a joué qu’à 60 % de ses capacités depuis son arrivée de Barcelone. Le PSG a décidé de durcir le ton avec les stars dont les performances ne sont pas satisfaisantes depuis le retour de Leonardo, et le but est de remettre tout le monde sur la bonne voie. Le PSG veut garder Neymar mais ils le vendront s’il n’y a pas le choix et que leurs demandes financières sont atteintes », a ainsi livré Jason Burt, qui confirme ainsi la tendance des dirigeants qataris et de Nasser Al-Khelaïfi de ne pas retenir Neymar en cas de belle offre. Car visiblement, le Brésilien est désormais rangé dans le rang des déceptions de la saison au PSG.