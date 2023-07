PSG ‍: Neymar invité à Arsenal, l'Eurostar l'attend ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré les nombreuses rumeurs de transfert, Neymar est toujours à Paris et compte poursuivre son aventure comme il vient de le confier. Alors que l'amour n'est pas inconditionnel entre le PSG et le Brésilien, un ancien joueur de Premier League milite pour accueillir Neymar en Premier League.

À 31 ans, Neymar s'apprête à démarrer sa septième saison sous les couleurs parisiennes. Le Brésilien est désormais l'un des joueurs les plus anciens de l'effectif. Pourtant, le PSG aimerait se débarrasser de son attaquant, dont le salaire est jugé beaucoup trop important. Conscient qu'il ne touchera pas une telle somme ailleurs, Neymar reste à Paris et prend son mal en patience jusqu'en juin 2025, date à laquelle se termine son contrat. Pourtant, un ancien joueur de Premier League rêve ouvertement de voir débarquer le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção (77 buts) dans le championnat anglais. Et pas n'importe où. À Arsenal. Dans un entretien pour Gambling Zone, Julio Baptista a évoqué son souhait que Neymar signe chez les Gunners.

Neymar, la Premier League l'attend

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Le football français est très physique et il y a fait des apparitions incroyables. Pour Neymar, Arsenal serait une destination incroyable parce qu'il a besoin d'un changement dans sa vie. Il a tout donné pour le PSG, mais peut-être qu'ils ne lui donnent pas ce dont il a besoin. Il a besoin de quelque chose de différent. Les joueurs doivent être heureux. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps, mais un déménagement serait la meilleure chose pour sa carrière. Gabriel Martinelli est un joueur incroyable et il a eu une saison incroyable et je pense que Neymar pourrait jouer avec lui. Lorsque vous avez de bons joueurs, vous essayez de trouver l'espace dans l'équipe pour tous, mais c'est sûr que Neymar est le genre de joueur dont vous avez besoin pour travailler » a déclaré l'ancien joueur d'Arsenal. Le milieu offensif brésilien estime que Neymar pourrait facilement s'imposer en Premier League et qu'un duo avec Gabriel Martinelli serait inarrêtable. Si des rumeurs ont envoyé Neymar à Manchester United, un transfert en Angleterre semble assez improbable, du moins pour le moment.