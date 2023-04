PSG : Neymar invendable, le terrible constat

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Vendre Neymar devient presque une nécessité pour le PSG. Pas irréprochable dans son attitude, le Brésilien connaît surtout trop de blessures. Il vient encore de se blesser à la cheville, mettant son avenir sportif en péril ainsi qu'une possible vente.

Un drame dans les autres clubs, un fait presque banal au PSG. Le 19 février dernier, Neymar quittait la pelouse du Parc touché à la cheville face à Lille. Le Brésilien déclarait forfait pour le huitième de finale retour face au Bayern en C1 puis, plus tard, pour la fin de la saison. Les supporters parisiens étaient à peine surpris tant c'est un épisode connu par leur star brésilienne depuis son arrivée en 2017. L'ancien du Barça connaît actuellement sa 24e blessure sous le maillot du PSG. Celle-ci intervient dans une zone du corps maudite par Neymar, le pied et la cheville. C'est là notamment qu'il avait subi sa première grosse blessure avec les Parisiens en février 2018.

Neymar brisé en deux, le PSG craint pour une vente

Si Neymar a été rapidement opéré à la clinique Aspetar de Doha, cela s'apparente à la blessure de trop. En effet, elle vient encore fragiliser la cheville meurtrie de Neymar. Alors que le PSG réfléchit sérieusement à vendre son joueur brésilien pour soulager ses finances et faire de la place à Mbappé, cela complique une future opération. Comme l'informe le quotidien Le Parisien, le PSG a peur de voir capoter un éventuel transfert. Les dirigeants parisiens « craignent en effet que le meneur de jeu ne puisse pas satisfaire aux exigences de la visite médicale » auprès du futur club acheteur.

PSG : Neymar, trop fragile pour être vendu ?

Une interrogation liée aux blessures mais surtout à la constitution du corps du prodige. Eric Rolland, ancien chirurgien orthopédique du PSG, alertait en 2018 sur les pieds « trop fins » de Neymar. Le Brésilien était clairement exposé à des rechutes, ce que la suite a confirmé. Avant sa blessure lilloise, Neymar avait déjà été touché à la malléole lors du dernier Mondial au Qatar face à la Serbie. De quoi réduire encore plus le nombre de prétendants à l'achat d'un joueur, payé 26 millions d'euros nets par an ! Néanmoins, le principal intéressé Chelsea a montré cette saison avec Todd Boehly qu'aucun transfert et aucun montant ne lui était effrayant. L'impulsivité du milliardaire américain, la meilleure arme du PSG pour se débarrasser de Neymar l'été prochain.