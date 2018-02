PSG : Neymar fouteur de « merde », les « pleureuses du PSG », Olmeta déchaîné !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Pascal Olmeta n'a jamais eu sa langue dans la poche, et ce ne sont pas les années qui passent qui vont changer l'ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille. Evoquant ce lundi l'arbitrage du match PSG-OM, Pascal Olmeta a tenu à féliciter Benoît Bastien, car pour lui les joueurs du Paris Saint-Germain ont clairement fait fort en matière de simulation. Et Olmeta de confier dans L'Equipe son agacement très fort face à l'attitude des footballeurs parisiens.

« L’arbitre, le pauvre… On tape tout le temps sur eux mais je n’aimerais pas être à sa place. Le football doit être une fête. Elle a été gâchée par toutes ces simulations, ces onze cartons et des Parisiens qui n’arrêtent pas de pleurer. Je n’appelle pas ça de grosses équipes car tu ne vois pas ça en Angleterre, pas trop en Espagne. Quand Marquinhos a simulé sur le contact avec Clinton Njie, ça aurait pu dégénérer. Mais c’est très bien que l’arbitre n’ait expulsé personne, explique Pascal Olmeta, visiblement pas emballé par le Paris Saint-Germain version 2017-2018 et qui n'a pas hésité non plus à se faire Neymar. J'ai été déçu du comportement du Brésilien. C'est un joueur qui fait rêver les enfants et il cherche la merde sur le terrain. A chaque fois, il va dire un petit mot ou chambrer par un geste. Tu as envie de lui dire : Joue comme tu sais jouer, ferme-là et basta ! »