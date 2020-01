PSG : Neymar fêtard pardonné, Tuchel tue le Barça

Dans : PSG.

Du côté de Barcelone, on est sidéré des propos tenus par l'entraîneur du Paris Saint-Germain concernant les vidéos de Neymar pendant les fêtes de fin d'année.

Thomas Tuchel était détendu samedi au moment d’évoquer les images apparues sur les réseaux sociaux au sujet des soirées de Neymar lors de ses vacances au Brésil. Plutôt que de pleurnicher, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a expliqué en rigolant qu’il ne regardait pas ce genre de vidéos et que pendant les vacances Neymar était libre de faire ce qu’il veut, du moment qu’il rentrait à Paris en ayant respecté le menu physique concocté par le PSG. Et c’était le cas, la star brésilienne étant revenu au Camp des Loges en bonne forme, à la grande satisfaction de Thomas Tuchel, de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi.

Neymar pardonné par le PSG, ils digèrent mal

Mais du côté de la presse barcelonaise on est totalement sidéré que du côté du Parc des Princes on pardonne aussi vite à Neymar d’avoir bien fêté Noël et le jour de l’An avec ses amis. « Tuchel ne polémique pas sur la méga fête de Neymar et le félicite », titre le Mundo Deportivo, qui avait évidemment fait de longs articles sur le comportement de Ney ces derniers jours et s'attendait à une réplique fracassante du PSG. « Tuchel minimise la polémique Neymar », constate de son côté Sport, masquant à peine sa déception. Voilà qui confirme que le technicien allemand du Paris Saint-Germain a bien fait de sourire de tout cela, car on imagine bien que la machine à buzz était déjà prête à jaillir de l’autre côté des Pyrénées.