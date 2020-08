PSG : Neymar fait des selfies groupés, Pierre Ménès applaudit Tuchel

Dans : PSG.

Impossible de présager du résultat sportif avec quelques clichés diffusés sur les réseaux sociaux, mais les joueurs du PSG font un sans faute en terme de communication.

Chaque jour, l’un d’entre eux dévoile une photo de groupe prise en dehors de l’entrainement, dans un déplacement, un petit barbecue entre amis ou de simples retrouvailles, avec à chaque fois, les sourires et la bonne humeur affichés. Très souvent, Neymar y figure en bonne place avec un large sourire aux lèvres, signe tout de même que le Brésilien a bien trouvé sa place dans l’effectif du PSG, ce qui ne semblait pas être évident les années précédentes. Même si les médias nationaux français ont trouvé à redire sur cette posture qui pourrait n’être que de façade, et n’aura forcément beaucoup de valeur si le Paris SG déçoit encore en Ligue des Champions, Pierre Ménès a tenu à souligner cette bonne ambiance dans le groupe, et a souhaité y inclure Thomas Tuchel. Si tout va si bien que cela dans le vestiaire, c’est forcément que l’entraineur parisien y est pour quelque chose selon le chroniqueur de Canal+.

ALLEZ PARIS 🔴🔵 Ultimo almoço do time... 🥇 pic.twitter.com/NXdsjC5INo — Neymar Jr (@neymarjr) August 6, 2020

« Si le PSG passe l’Atalanta, Tuchel aura le meilleur bilan d’entraineur de l’ère QSI. Il ne doit pas être si naze que cela. On verra bien, mais le PSG n’a jamais eu un groupe aussi soudé, il n’est peut-être pas étranger. Évidemment que cela n’est pas que de façade, il faut être totalement abruti pour sortir un truc pareil », a balancé Pierre Ménès, qui vise les articles de ces derniers jours du Parisien comme de L’Equipe, selon qui la bonne humeur affichée sur les réseaux ne se reflétait pas du tout dans le vestiaire avec quelques tensions à différents niveaux.