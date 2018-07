PSG : Neymar fait d'hallucinantes confidences et plaide coupable !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Visiblement Neymar a compris après le Mondial qu'il devait impérativement changer des choses dans son style. Car malgré son talent énorme, la star brésilienne n'est pas sortie par la grande porte de la Coupe du Monde, son attitude ayant agacé pas mal de monde. Mais ce lundi, dans une vidéo réalisée pour l'un de ses sponsors personnels et diffusée sur les réseaux sociaux, Neymar vide son sac et admet qu'il doit tenir compte des reproches qui lui ont été faits, et que même si tout n'est pas de sa faute, son attitude doit être corrigée au plus vite.

Une confession assez incroyable de la part d'un joueur comme Neymar. « Coups de genou dans le dos, pied piétiné...vous pouvez penser que j'exagère. Et parfois, j'exagère. Mais la vérité est que je souffre sur le terrain. Quand je pars sans donner d'interviews, ce n'est pas parce que je veux juste les lauriers de la victoire. C'est parce que je n'ai pas encore appris à vous décevoir. Quand je suis impoli, ce n'est pas parce que je suis un enfant gâté. C'est parce que je n'ai pas appris comment être frustré. En moi il y a encore un garçon. Parfois ça charme tout le monde, parfois cela irrite le monde entier. Je me bats pour garder cet enfant à l'intérieur de moi, mais pas sur le terrain. Vous pouvez penser que je tombe trop, mais la vérité est que je ne suis pas tombé, je me suis effondré. Cela fait plus mal que n'importe quel tacle sur ma cheville opérée. J’ai été lent à accepter les critiques, j'ai pris du temps pour me regarder dans le miroir et devenir un nouvel homme. Je suis tombé, mais seuls ceux qui tombent peuvent se relever. Vous pouvez continuer à me lancer des pierres. Ou lâcher ces pierres et m'aider à rester debout. Parce que quand je suis debout, mon ami, tout le Brésil est debout avec moi », explique le joueur du Brésil et du Paris Saint-Germain. Des confidences très personnelles signées Neymar, lequel a clairement l'art de prendre tout le monde à contrepied.