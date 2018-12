PSG : Neymar fait ce qu’il veut avec Tuchel, et il adore ça

Dans : PSG, Ligue 1.

Longtemps considéré comme un ailier, Neymar ne se contente plus de percer les défenses sur le côté gauche.

Cette saison, l'entraîneur Thomas Tuchel l’a repositionné dans l’axe pour en faire le meneur de jeu du Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce rôle lui correspond. Sa justesse dans les derniers mètres lui permet de se montrer décisif en tant que passeur ou buteur. Et surtout, sa liberté de mouvement le rend encore plus imprévisible pour ses adversaires. Autant dire que Neymar adore ce nouveau poste.

« Je pense que c’est une position avec davantage de liberté. Je suis plus libre pour être plus proche des attaquants mais, en même temps, cela me permet d'être dans une position que je connais bien, a commenté le milieu offensif sur le site officiel du PSG. Je me sens donc très bien, j'ai beaucoup d'envie et je suis heureux de jouer à ce poste. Mais je serai heureux de jouer là où le coach me demande de jouer. »

Le rôle que Neymar attendait

« Je pense que, pour tous les joueurs de ce niveau, avoir cette liberté est une très bonne chose parce qu’à n’importe quel moment, nous pouvons placer une attaque qui peut faire la différence. C’est pour cette raison que je suis très heureux d’avoir cette liberté, mais je sais ce que je dois faire pour la mériter. Je dois être capable de faire la différence pour que mon équipe puisse l’emporter », a confié Neymar, qui aime être le leader technique de son équipe, un rôle inaccessible au FC Barcelone…