PSG : Une machine à buts à 60 ME ciblée pour faire oublier Cavani

Aller chercher une superstar de plus ou tenter un pari chez un buteur en grande forme mais méconnu ? Le Paris Saint-Germain peut se poser la question au cas où il faudrait remplacer Edinson Cavani l’été prochain. L’Uruguayen, en fin de contrat en 2020, va certainement étudier la possibilité d’un départ, même si son idée première est d’aller au bout de son aventure avec Paris pour effectuer ensuite un dernier choix. Mais le PSG, qui a tout de même besoin de liquidités, pourrait ne pas lui laisser ce luxe. Et cela expliquerait pourquoi le champion de France prospecte déjà pour se trouver un numéro 9, en plus de la possibilité évidente d’y aligner Kylian Mbappé dans les années à venir.

Et parmi les noms qui reviennent avec de plus en plus d’insistance dans la presse européenne, celui de Luka Jovic figure en bonne place. Déjà suivi de loin par le Real Madrid, l’attaquant serbe empile les buts avec Francfort, toujours en course en Europa League grâce à son finisseur. Le quotidien espagnol Sport annonce ainsi que le PSG a pris des renseignements au sujet du joueur qui appartient toujours au Benfica Lisbonne, qui ne l’a que prêté à Francfort. Mais le club allemand possède une option d'achat à 7 ME qu'il va inévitablement lever, pour mieux le revendre. Le prix sera salé et celui-ci pourrait être fixé à 60 ME pour le serbe de 21 ans, qui avait connu deux saisons sans marquer le moindre but à Lisbonne, et en est désormais à 23 pour l’exercice 2018-19.