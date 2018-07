PSG : Neymar exige de rester n°1 au PSG sinon il part

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L'image de Neymar a pris un coup de bambou durant le Mondial en Russie, la star brésilienne ayant été ridiculisée sur toute la planète suite à une certaine tendance à en rajouter à chaque faute commise sur lui. Mais il n'empêche, du côté du Real Madrid on a toujours un regard langoureux sur l'ancien joueur du FC Barcelone désormais au Paris Saint-Germain. Et si l'on en croit El Pais, cela risque d'être encore le cas la saison prochaine, le père de Neymar ayant prévenu les dirigeants du Real Madrid qu'aucun départ n'était envisagé lors de ce mercato, du moins si le PSG respecte sa parole.

« Il nous a dit que Neymar était bien à Paris, qu’il appréciait le soutien de la famille royale du Qatar et que pour lui la seule chose non négociable est qu'il veut se sentir comme le joueur le plus important du PSG. En cela le père de Neymar a été très clair, sa seule condition est que personne ne doute qu’il soit le centre du projet », a confié, dans le quotidien espagnol, une source internet au Paris Saint-Germain. Il est vrai qu'avec un Kylian Mbappé désormais champion du monde, Neymar a peut-être du souci à se faire dans ce domaine.