PSG : Neymar exige de quitter Paris, l'Emir du Qatar est prévenu

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Qu'on se le dise, si Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, et si des rumeurs circulent déjà sur un échec des négociations avec le FC Barcelone pour un transfert durant ce mercato, la star brésilienne du PSG est toujours autant déterminée à quitter le club de la capitale. Alors que l'on a appris le départ de Philippe Coutinho au Bayern Munich, ce qui libère une place au Barça, mais retire également un joueur pour un deal avec le Paris SG, le clan Neymar fait passer un message direct à l'Emir du Qatar, dernier et seul décideur dans ce dossier.

En effet, Le Parisien affirme ce samedi que l'entourage du joueur lui avait confirmé que Neymar « est plus que jamais décidé à retourner à Barcelone et a déjà tourné la page parisienne. » Quoi que dise Leonardo, son compatriote n'a plus l'esprit au PSG et vouloir essayer de le garder semble être une mission très compliquée pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais entre le désir de Neymar de partir et la réalité du mercato, à savoir aucune offre sérieuse pour se l'offrir, le Paris SG va devoir trouver la moins mauvaise ds solutions. Car même le Real Madrid ne semble pas être au goût de Monsieur Neymar.