PSG : Neymar exige 45ME par an, le Qatar hésite

Sous contrat jusqu’en 2022 au sein du Paris Saint-Germain, Neymar envisage bel et bien de prolonger son bail dans la capitale française. Mais c'est lui qui fixe le tarif.

L’été dernier, Neymar a fait tout son possible pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Sans réussite, puisque le club catalan n’avait pas les moyens de le racheter. Au final, l'international brésilien est resté à Paris. Freiné par des blessures ou des suspensions, le joueur de 28 ans réalise quand même une très belle saison avec 17 buts et 10 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques, en adéquation avec son statut de star mondiale, qu’il espère bien améliorer au cours des prochains jours, et notamment lors du deuxième acte des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Dortmund.

De retour à son top niveau, Neymar envisage désormais de rester au PSG. En pourparlers avec ses dirigeants, l'Auriverde n’a pas encore trouvé un terrain d’entente avec Nasser Al-Khelaïfi. Logique quand on sait que Neymar réclame un salaire annuel de 45 millions d’euros pour prolonger son bail à Paris, selon Donbalon. Sachant que le PSG est observé par le fair-play financier de l’UEFA, et que Neymar touche déjà 36 ME à l’année, le Qatar a tout simplement dit non. Ce qui ne veut pas dire que le Ney va partir de Paris, mais maintenant, le Brésilien « ira au plus offrant », vu que « l'argent est plus important que toute autre chose » dans l’esprit de l’ancien Barcelonais affirme le média espagnol. Et compte tenu du fait que le PSG souhaite placer Kylian Mbappé dans le fauteuil de numéro un en 2020, Paris ne fera pas non plus des folies pour garder Neymar au-delà de l’été prochain. Tout est donc ouvert.