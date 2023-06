Nagelsmann vire le PSG, Campos gagne par KO

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

C'est officiel, Julian Nagelsmann ne sera pas le prochain entraîneur du PSG. Annoncé depuis plusieurs semaines, l'Allemand a finalement décliné la proposition parisienne. Une catastrophe pour la direction et Luis Campos ? Pas si sûr, bien au contraire.

Le mercato du PSG concernant le poste d'entraîneur tourne au fiasco. Après José Mourinho, les Parisiens ont dit adieu à une autre piste séduisante Julian Nagelsmann. Le jeune entraîneur allemand était envoyé avec insistance sur le banc du PSG depuis plusieurs semaines. Cependant, cette idée s'est effritée au fur et à mesure du temps. On parlait d'abord d'un ticket avec Thierry Henry puis d'une arrivée en solo de Nagelsmann. Finalement, selon l'Equipe, les négociations ont échoué et il ne viendra pas au PSG. Une vraie surprise et semble t-il un gros coup dur pour le PSG. Mais, les apparences sont trompeuses.

Campos-Mbappé, un duo ligué contre Nagelsmann ?

C'est ce que sous-entend Dave Appadoo sur le plateau de l'Equipe du Soir. Le très exigeant Nagelsmann ne pouvait composer avec Luis Campos. Mais, ce qui est vrai pour l'Allemand l'est encore plus pour le conseiller sportif du PSG. Campos avait tout intérêt à ce que l'opération rate selon lui. « Ça faisait très mal à Luis Campos si Nagelsmann était intronisé. Parce que, sur le choix le plus stratégique qui soit c’est-à-dire celui de l’entraîneur, tu passes au-dessus. Ça met en miettes à peu près tout ce qui avait été établi l’année dernière : celui qui doit diriger la politique sportive, ça a frité on le sait avec Antero Henrique sur les achats-ventes. Là il devait avoir la main sur tout le truc. Est-ce que c’est Luis Campos qui a fait capoter le truc ? », a t-il analysé et interrogé.

🚨INFO L'ÉQUIPE🚨



Julian Nagelsmann ne devrait pas être le futur entraîneur du PSG.#EDS pic.twitter.com/uihpfWNBYN — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 16, 2023

Des paroles complétées en plateau par Johan Micoud. L'ancien joueur bordelais va même plus loin, estimant que Kylian Mbappé était de mèche avec le Portugais dans cette manœuvre anti-Nagelsmann. « Moi je le vois comme cela, Mbappé a dit qu’il ne prolongeait pas peut-être parce que Nagelsmann arrivait et que Campos ne le voulait pas. Campos est assez proche de Mbappé...C’est très bizarre que Mbappé dise ce qu’il a dit et, deux jours après, Nagelsmann qui était fait depuis plusieurs semaines d’un coup il vient plus », a t-il lâché. Une théorie toute personnelle qui sera intéressante à vérifier dans les prochaines semaines, notamment en fonction d'une possible évolution de la situation future de Mbappé au PSG.