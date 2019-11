PSG : Neymar et Tuchel s'aiment comme au premier jour, la preuve

Dans : PSG.

Mardi, le Paris Saint-Germain a arraché un match nul sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions (2-2). Avec, une fois n’est pas coutume, un Neymar au second plan.

Tous les suiveurs du club de la capitale française annonçaient le pire à Thomas Tuchel. Pourtant, en choisissant de placer Neymar sur le banc des remplaçants au coup d’envoi de ce choc de C1 contre les Merengue au Bernabéu, l’entraîneur allemand aurait pu perdre sa star brésilienne au PSG. Mais pas du tout. S’il a forcément été déçu par sa non-titularisation, le Ney a finalement accepté le choix de son coach sans être frustré. C’est en tout cas ce que raconte Mohamed Bouhafsi.

« En fin de matinée, le technicien a pris le temps d’aller voir personnellement Ney pour lui expliquer sa décision. L’ancien coach du Borussia Dortmund confie alors à son joueur, en substance, qu’il est encore en manque de rythme, qu’il ne veut pas prendre de risque avec lui et qu’il sera l’homme qui fera basculer la rencontre et offrira la victoire à Paris. Neymar écoute son entraîneur, mais la déception est présente. Pourtant, tout au long de la journée, le Brésilien ne montre pas de signes de colère. À son arrivée au stade, l’attaquant affiche toujours un sourire. Preuve d’une certaine sérénité, ou peut être d’une certaine maturité, Neymar ne veut pas gêner la préparation de ses coéquipiers pendant l’échauffement ou durant la causerie. À la fin du match, une scène illustre bien la journée de Ney. En quittant le stade, l'ex-Barcelonais croise Tuchel. L’entraîneur parisien le prend alors dans ses bras, il l’enlace longuement et lui glisse quelques mots à l’oreille. Leur échange dure, avant que les deux hommes ne se disent au revoir », a détaillé le journaliste de RMC, qui explique que Tuchel a tout fait pour protéger un Neymar finalement décisif, l’Auriverde étant à l’origine du deuxième but parisien. De quoi renforcer la relation de confiance qui existe entre l’entraîneur et sa star ? Les prochaines semaines se chargeront de répondre, et notamment lors du retour du PSG en phase finale de la Ligue des Champions, là où Neymar sera enfin attendu au tournant.