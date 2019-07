PSG : Neymar et Paris, on sent le coup de tonnerre venir !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Malgré sa volonté de rejoindre le FC Barcelone au mercato, il semble de plus en plus probable que Neymar reste au PSG à l’issue de l’été 2019.

Et pour cause, le club catalan ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s’offrir le Brésilien, raison pour laquelle la probabilité de le voir rester dans la capitale française augmente jours après jours selon L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national a fait un point sur la situation de la star auriverde du Paris Saint-Germain. Confirmant que Paris avait refusé une offre importante du Barça, qui lui proposait Coutinho et Rakitic en plus de 40 ME pour recruter Neymar il y a quelques jours.

« La probabilité la plus réaliste à ce jour est de voir Neymar rester, Paris souhaitant toujours rentrer dans ses frais pour un joueur acheté 222 M€ en 2017. Le seul montage concret qui a été présenté aux décideurs de la capitale, est l’oeuvre du Barça et consiste en un échange contre Philippe Coutinho, Ivan Rakitic et 40 M€. Un package valorisé à 250 M€ par le club catalan (160 M€ pour Coutinho, 50 M€ pour Rakitic) mais repoussé par le PSG » indique le média, qui précise tout de même que le clan Neymar va tenter jusqu’au bout de forcer un départ vers Barcelone. Mais désormais, cette hypothèse paraît de plus en plus improbable au mercato et le Brésilien va probablement rester au Paris Saint-Germain.