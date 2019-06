PSG : Neymar et Paris, la rupture serait totale !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Toujours au Brésil, où il gère à la fois sa blessure à cheville et les accusations de viol dont il fait l'objet, Neymar serait actuellement en pleine réflexion sur son avenir au Paris Saint-Germain ou plutôt loin du PSG. Le quotidien catalan Sport en fait même sa Une en ce premier jour du mercato, le divorce serait totale entre la star brésilienne du PSG et les dirigeants du club de la capitale. Dans le clan Neymar, on estime qu'en Ligue 1 le joueur fait l'objet d'un traitement trop musclé de la part des joueurs rivaux du Paris SG, et qu'il n'est pas protégé comme il l'était au FC Barcelone. Et évidemment si Neymar Jr doit quitter le Paris Saint-Germain, ce sera pour repartir au Barça.

A priori, la prolongation de contrat proposé par le Qatar avec une substantielle hausse de salaire ne réussira pas à inverser la tendance. « Ce n’est plus une question d’argent. Neymar veut gagner des titres importants et être heureux sur le terrain. Et il a compris que cela ne peut arriver qu’au Barça », écrit le média proche du FC Barcelone, affirmant au passage que Tomas Tuchel n'est pas opposé du tout au départ de l'attaquant brésilien. Cependant, Neymar a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain et il devra le respecter, ce qui oblige le joueur à attendre qu'éventuellement que le PSG discute avec les dirigeants barcelonais pour Philippe Coutinho, à priori convoité par Paris, avant d'envisager de servir de monnaie d'échange. Cela fait beaucoup de conditionnel quand même...