PSG : Neymar et Paris, attention au l'embrouille

Très rare dans les médias français depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Neymar s’est exprimé cette semaine dans les colonnes de France Football.

L’occasion pour le n°10 du PSG de rassurer les fans sur son implication au sein du projet parisien. « Ma priorité, c’est le PSG. Aujourd’hui, je suis Parisien. Je me donne à 100 %. Je vais donner tout de ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe » a notamment déclaré l’international auriverde dans les colonnes du magazine. Un discours mobilisateur, mais un poil surjoué voire peu sincère selon Dominique Grimault, lequel n’est pas dupe avec Neymar comme il l’a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« Neymar, c’est le même qui nous disait, il y a encore quelques semaines, que son meilleur souvenir, c’était la remontada 6-1 avec le Barça contre le PSG… Enfin… Cette interview, c’est une opération de communication réalisée magnifiquement, plus ou moins. Mais derrière ce discours de façade, je ne retiens qu’une chose, c’est qu’il est là. Il est en forme, il l’a montré ces derniers matchs. Et je souhaite vivement qu’il reste en forme au moins jusqu’au 11 mars, date du match retour contre Dortmund et de l’anniversaire de sa soeur. Je croise les doigts. Qu’il commence déjà par rester en forme, après on verra pour la suite » a lancé le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. L’essentiel pour le PSG, ce sera que Neymar soit performant sur le terrain… pas lors des interviews.