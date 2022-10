PSG  : Neymar et Messi, une légende de l’OL leur fait la morale

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi et Neymar sont toujours en froid avec le public du Parc des Princes. Les stars du PSG doivent changer de comportement et penser aux supporters, souligne Juninho.

Une victoire 7-2, des buts et des passes décisives à la pelle pour les stars du club, le PSG a vécu un match quasiment parfait mardi soir contre Haïfa. Néanmoins, la fête a été quelque peu gâchée par la scène observée au coup de sifflet final. A peine un sourire, et Lionel Messi comme Neymar, et quelques autres joueurs, sont partis sans un regard ou un geste envers la foule. Les supporters du PSG n’ont pas le droit d’avoir ce petit moment d’échange et de partage avec plusieurs stars du club depuis désormais plusieurs mois. Une attitude pointée du doigt par Habib Beye, qui ne comprend pas l’entêtement de l’Argentin et du Brésilien à bouder le public du Parc des Princes après les sifflets du printemps dernier.

#GoalOfTheWeek



⚽️ Le premier but de Leo Messi 🆚 le Maccabi Haïfa est nommé pour le but de la semaine !#PSGMAC I #UCL



🗳 Votez ici ! ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2022

« Ça c’est dommage de voir sur un match comme celui-ci, une victoire 7-2, de voir Neymar et Messi rentrer directement aux vestiaires et ne pas célébrer avec le Parc des Princes cette victoire. Et avec leurs coéquipiers également. Il y a toujours 4-5 joueurs qui y vont, 5-6 joueurs qui n’y vont pas. C’est quelques chose qu’il faut vraiment améliorer du côté de la direction du PSG. C’est de faire en sorte d’exiger que tous les joueurs soient ensemble pour ces célébrations. On ne peut pas avoir six joueurs au vestiaire, et les autres qui viennent saluer le public », avait déploré Habib Beye en direct sur Canal+.

Tous les supporters n'ont pas sifflé Neymar et Messi

Une sortie qui a provoqué un débat entre les suiveurs du PSG. Les supporters vont-ils être boudés ad vitam aeternam, ou la réconciliation aura-t-elle lieu ? Pour Juninho, capitaine exemplaire de l’OL et véritable légende auprès des supporters lyonnais malgré son passage en tant que dirigeant plus mitigé, c’est à Lionel Messi et Neymar de faire le premier pas pour calmer le jeu. « À partir du moment où tu es un joueur de football professionnel du Paris Saint-Germain, que tu signes des contrats énormes, que t'as besoin des supporters, il faut faire un pas. Ce ne sont pas tous les supporters qui sifflent les joueurs. Il y a des enfants, d'autres qui sont contents même quand tu perds », a souligné sur RMC Juninho, qui ne veut pas voir cette froideur climatiser la bonne ambiance actuelle au PSG, et éloigner les stars mondiales que sont Lionel Messi et Neymar notamment de leur public.