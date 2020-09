PSG : Neymar et Mbappé sont là, Paris débute sa saison

Dans : PSG.

Le PSG enregistre le retour de plusieurs de ses hommes forts contre Reims. Un soulagement pour Thomas Tuchel, qui pourra compter sur Neymar et Kylian Mbappé.

La malédiction frappe le PSG depuis maintenant plusieurs semaines. Battus en finale de la Ligue des Champions par le Bayern, les joueurs parisiens déçus ont obtenu quelques jours de vacances par leur direction. Parmi eux, certains sont revenus dans la capitale avec le coronavirus. Le début des ennuis pour Thomas Tuchel qui a du bricoler pour aligner une équipe à Lens. Ce sont ensuite les suspensions, tombées suite au Classique, qui sont venues assommer l’entraîneur allemand. Cet épisode noir désormais passé et après deux victoires de suite en championnat, le PSG se retrouve sur la pente ascendante. Les titulaires reviennent pour le plus grand bonheur de leur coach parisien, qui peut compter notamment sur Neymar et Kylian Mbappé, même si le Brésilien risque encore une lourde sanction mercredi suite à PSG-OM.

Et en conférence de presse, l’Allemand s’est réjoui du retour de ses indispensables. Il s’est exprimé sur Neymar et Kylian Mbappé, tous deux disponibles pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Reims dimanche (21h, 5e journée), après avoir été touchés par le Covid-19 en début de mois. « C’est facile, ça change tout. C’est plus difficile de défendre sur eux deux pour nos adversaires. C’est aussi plus facile pour nous d’attaquer, de trouver des espaces. On a déjà trouvé des solutions sans les deux dans des matches importants. Evidemment, ce n’est pas la meilleure chose. On préfère les avoir tous les deux, et demain ils vont jouer ensemble normalement », a déclaré Thomas Tuchel. Les Rémois sont prévenus, eux qui ont dans les jambes un match européen disputé jeudi dernier en Hongrie (défaite 1-0 à Fehervar).