PSG : Neymar et Mbappé, la SuperLigue stoppe les négociations !

L'annonce de la création de la SuperLigue s'invite dans les négociations au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé et Neymar doivent décider s'ils resteront loyalistes ou rejoindront un club qui joue cette épreuve.

L’actualité du football européen a subitement rejoint les négociations en cours entre le Paris Saint-Germain et ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. Si la prolongation de contrat du joueur brésilien semblait acquise rien n’a encore été officialisé, tandis que pour le champion du monde français les choses sont encore très floues. Mais les cartes sont totalement redistribuées après l’annonce par 12 grands clubs européens, dont le FC Barcelone et le Real Madrid, de la création d’une SuperLigue et en réponse les menaces de l’UEFA d’exclure ces clubs des championnats d'Italie, d'Espagne et de Premier League ainsi que des compétitions avec leurs équipes nationales, à savoir l'Euro et le Mondial. Autrement dit, pour Kylian Mbappé et Neymar il va falloir décider s’il faut rester au PSG, club resté fidèle à l'UEFA et qui a tourné le dos à la SuperLigue, ou rejoindre cette compétition au risque de disparaître respectivement de l’équipe de France et de la Seleçao et de ne plus jouer un championnat national et la Ligue des champions.

Selon L’Equipe, du côté de Kylian Mbappé et Neymar, la tentation est énorme de quitter le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 pour rejoindre la SuperLigue, mais les deux stars espèrent surtout que Nasser Al-Khelaifi trouvera une solution afin d’éviter cette rupture brutale. « Ces stars veulent jouer dans les plus grandes enceintes européennes et face aux meilleurs footballeurs. Ces arguments plaident soit pour qu’un accord contentant tout le monde soit trouvé entre l’UEFA et les douze sécessionnistes, soit pour qu’au final le PSG rejoigne la Super Ligue… », explique le quotidien sportif. En attendant, en refusant de rejoindre le SuperLigue, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont pris leurs responsabilités et personne ne pourra leur reprocher.