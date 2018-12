PSG : Neymar et Mbappé en L1, ça ne va pas durer et il en profite

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec 23 buts en Ligue 1 à eux deux, Neymar et Kylian Mbappé marchent sur le championnat de France, pour le plus grand bonheur des fans du Paris Saint-Germain. Et si cela agace certains observateurs de voir une équipe tuer le suspense aussi facilement dans l’Hexagone, certains préfèrent simplement profiter de l’incroyable talent du champion du monde français et du génie brésilien. C’est notamment le cas de Thomas Thouroude, lequel est souvent aperçu dans les tribunes du Parc des Princes ces derniers mois.

« Je vais très souvent au Parc car il faut saisir la chance que l’on a en tant que fan de football de voir dans la même équipe Mbappé, Neymar et Cavani. Il faut vraiment ouvrir les yeux et se dire que c’est quasiment unique d’avoir, en Ligue 1, deux potentiels Ballons d’Or dans la même équipe. J’espère que cela va durer, mais je n’en suis pas persuadé. Ce sont des joueurs d’un talent immense et ils jouent ensemble en Ligue 1 donc il faut en profiter » a expliqué l’ancien journaliste de Canal Plus, interrogé par Canal-Supporters. Un avis qui sera certainement partagé assez massivement. Même si les fans du PSG espèrent évidemment que Mbappé et Neymar seront encore associés très longtemps dans la capitale, ce dont Thomas Thouroude doute fortement.