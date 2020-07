PSG : Neymar et Mbappé débarquent, Le Havre sort les prix de gala

Dans : PSG.

Pour son premier match amical, le PSG jouera au Havre, le prix des places pour cette rencontre limitée à 5000 personnes est salé.

Le PSG a dévoilé le début de son programme de reprise, maintenant que les joueurs ont retrouvé le chemin de l’entrainement dans des conditions de plus en plus « normales ». Le premier match amical de l’été aura lieu le 12 juillet à 19h00. Ce sera une rencontre face au Havre, au Stade Océane. Une affiche qui ne fera forcément pas le plein de l’enceinte de Seine-Maritime, la jauge étant encore limitée à 5000 personnes pour la prochaine quinzaine, en attendant un éventuel assouplissement. Néanmoins, voir un match de foot en France, cela a bien évidemment manqué à beaucoup de gens, et le succès populaire de cet événement est inévitable. Les dirigeants du Havre ont parié sur une grosse demande, et les tarifs laissent à penser que les recettes billetterie ne seront pas négligeables. En effet, la grille tarifaire a été dévoilée par le club normand, qui met ses premiers prix à 30 euros, pour monter ensuite jusqu’à 40, 50 puis 60 euros en latéral.

Un tarif de « gala » pour une rencontre amicale avec probablement un énorme turnover des deux côtés et quelques balbutiements après quatre mois sans match. La priorité sera donnée aux abonnés, qui peuvent dès à présent se servir avant la mise en vente au grand public à partir de vendredi 16h00 sur le site officiel du HAC. A noter que ce sont 4500 billets qui seront proposés, puisqu’entre les délégations des deux côtés, les journalistes, diffuseurs, invités et sponsors, Le Havre a laissé une marge de 500 places pour ne pas dépasser le fameux quota des 5000 billets. Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de se procurer un billet ou voudront tout simplement suivre cette reprise officielle du PSG, ce sera sur BeIN Sports, qui diffusera cette rencontre.