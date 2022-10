PSG : Lionel Messi a menti, Paris est trahi !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'information vient d'Argentine et elle fait grand bruit à juste titre. Le retour de Lionel Messi au FC Barcelone se dessine et est même déjà annoncé. Même si le PSG n'a pas dit son dernier mot.

Le 1er juillet 2023, Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain et redevenir un joueur du FC Barcelone. C’est ce qu’annonce brutalement non pas la presse espagnole, mais une journaliste argentine très réputée. Veronica Brunati, qui intervient pour plusieurs médias et a des contacts appuyés avec l’entourage de plusieurs joueurs majeurs comme Lionel Messi ou Erling Haaland, a été sans équivoque. « 1er juillet 2023. Lionel Messi sera un joueur du Barça », a annoncé la journaliste, qui a provoqué énormément des réaction sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont utilisé un rappel automatique pour ce que message soit remonté le 1er juillet prochain, histoire de voir si cela sera vérifié ou s’il s’agit encore d’une annonce prématurée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

La bombe est en tout cas lancée, et ce n’est pas anodin. Depuis des semaines, le FC Barcelone envoie des messages à tous les niveaux pour expliquer que Lionel Messi était non seulement le bienvenu, mais qu’il en avait les ambitions et les moyens. Récemment, le comptable en chef du club catalan a assuré que les leviers utilisés et les changements prévus l’été prochain, rendaient possible la signature de Lionel Messi sur le plan économique. De son côté, les Blaugrana peuvent compter sur Joan Laporta pour sans cesse répéter à quel point le Barça veut récupérer le septuple Ballon d’Or, le meilleur buteur de son histoire, tout cela au nez et à la barbe du Qatar qui ne rêve que d'une chose, prolonger le contrat de la Pulga au PSG.

Le PSG met la pression sur le Barça

Mais le PSG n’a pas dit son dernier mot, bien au contraire. La Cadena Ser confirmait récemment que Nasser Al-Khelaïfi n’apprécie pas de voir le FC Barcelone jouer sur la corde sensible du retour « à la maison » de Lionel Messi et le courtiser en vue de l’été prochain. L’Argentin a la possibilité d’agiter à sa guise l’option pour une troisième saison au PSG, mais le club parisien a pris les devants. Le Paris SG compte bien, après la Coupe du monde, effectuer une proposition de prolongation encore plus longue, avec une année supplémentaire et une autre en option, tout en conservant le salaire de 30 millions d’euros. Une offre qui n’est pas inutile, car elle permet au moins de montrer ce que Lionel Messi pourra toucher s’il reste à Paris. Et de son côté, si le Barça fanfaronne sur ses finances, aligner un tel salaire ne sera pas évident non plus.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

En tout cas, que le Barça ait déjà des assurances ou pas sur l’avenir de Lionel Messi, l’Argentin se concentre néanmoins sur sa saison et sur sa fin d’année avec la Coupe du monde au Qatar. Même si Fabrizio Romano, l’expert des transferts, a essayé de calmer les foules. « Messi n’a aucun accord avec le FC Barcelone. C’est vrai que le Barça rêve de son retour, ils en discutent en interne, mais il n’y a aucune offre ni aucun accord. Comme avec le PSG », a assuré le journaliste italien en réponses aux informations venues d'Argentine. Une prudence de mise donc selon certaines sources, même si les supporters blaugrana apprécient les bruits de couloir en provenance d’Argentine, d'autant que Fabrizio Romano n'est pas toujours au top de la forme lorsqu'il s'agit du PSG.