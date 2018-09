PSG : Neymar et Mbappé au service de Cavani, Papin est sérieux...

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Après la défaite à Liverpool (3-2) en Ligue des Champions mardi, le secteur offensif du Paris Saint-Germain n’est pas épargné.

On reproche surtout à la « MCN » son manque d’implication dans le repli défensif, ce qui a permis aux Reds de multiplier les assauts sur le but d’Alphonse Areola. Un état d’esprit jugé égoïste par la plupart des spécialistes, y compris Jean-Pierre Papin qui conseille à Kylian Mbappé, Edinson Cavani et à Neymar de mettre leur ego de côté pour le bien du PSG.

« Paris, ce ne sont pas des héros, ce sont des ego. A un moment, quel que soit le statut, il faut se mettre au service de l’équipe, a commenté le Ballon d’Or 1991 pour le média Le Parisien. Il y a une différence entre les stars qu’on voit à l’étranger et celles de chez nous. On a l’impression qu’en France, ce n’est pas gérable. Pourquoi à Liverpool, les mecs se mettent "le cul par terre" et pas chez nous ? Quand Neymar jouait à Barcelone, il défendait de temps en temps… » Et le consultant va encore plus loin en demandant au Brésilien et au champion du monde de se sacrifier pour le buteur maison.

« C’est peut-être dur pour eux mais... »

« Il y a trois joueurs grandissimes devant. Maintenant, qui est capable de se mettre au service de l’autre ? Le numéro 9, celui qui marque les buts, c’est Cavani. Kylian Mbappé et même Neymar doivent jouer pour lui, a osé l’ancien attaquant. C’est peut-être dur pour eux de se mettre à son service. Mais soit on est une équipe pour gagner la Coupe d’Europe, soit on est une équipe où chacun fait ce qu’il veut de son côté. » Pas sûr que les deux stars soient prêtes à jouer les seconds rôles. A commencer par l’ex-Barcelonais, parti pour échapper au tout puissant Lionel Messi.