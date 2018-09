PSG : Neymar et Mbappé au Real ? Lopetegui brise le silence

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Malgré l’énorme forcing de la presse espagnole, ni Kylian Mbappé ni Neymar n’ont signé au Real Madrid cet été.

Ils ne se sont probablement jamais rapprochés de cette perspective, en dépit d’éventuelles sanctions de l’UEFA, ou d’un malaise supposé du Brésilien après une première saison en demi-teinte à Paris. Et pourtant, de telles arrivées avaient du sens du côté de la Maison Blanche, qui a perdu Cristiano Ronaldo, et semblait devoir s’offrir un attaquant de classe mondiale. Cela n’a clairement pas été le cas cet été avec la seule venue de Mariano Diaz, en provenance de Lyon. Aucun regret à avoir pour l'entraineur Julen Lopetegui, qui, invité d’une émission de radio espagnole, a fait savoir que, malgré le talent des deux Parisiens, il avait ce qui lui fallait sous la main.

« Un intérêt pour Neymar et Mbappé? Je ne parlerai pas de joueurs qui ne font pas partie de mon équipe, ce serait irrespectueux. J’aime bien Bale, Benzema et Lucas Vasquez. Neymar et Mbappé sont deux joueurs fantastiques, mais je ne leur prête pas attention, ils ne sont pas dans mon équipe », a confié l’ancien sélectionneur de la Roja à El Transistor. Il est vrai qu’à l’heure actuelle, le Real Madrid fonctionne à la perfection sur le plan offensif en ce début de saison, avec 10 buts marqués en trois matchs de Liga.