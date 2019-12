PSG : Neymar et Mbappé associés, miracle à Paris !

Dans : PSG.

Les fidèles supporters parisiens le savent bien, soutenir le PSG n’est jamais un long fleuve tranquille. Le cas Neymar-Mbappé le confirme.

Deux ans après le début de leur collaboration commune, Kylian Mbappé et Neymar n’ont toujours pas débuté un match ensemble en 2019-20, et nous en sommes au mois de décembre. Inquiétant tout de même pour un duo qui est annoncé comme l’un des plus spectaculaires et efficaces au monde. Ce problème de taille en terme de rendement sportif et d’image, pourrait être réglé dès ce mercredi soir. En effet, Thomas Tuchel a enfin les moyens d’aligner les deux stars du PSG au coup d’envoi face à Nantes, dans un Parc des Princes qui n’attend que ça. Tout semblait déjà rôdé pour le match de dimanche à Monaco, mais les intempéries ont provoqué ce nouveau faux-départ.

Un véritable complot qui devrait prendre fin face aux Canaris, avec une possibilité enfin pour Angel Di Maria de souffler un peu, et de laisser son compère Icardi mener l’attaque avec Mbappé et Neymar. Au milieu de terrain, le turnover sera plus forcé avec les forfaits de Verratti et Herrera, ce qui devrait permettre à Leandro Paredes de retrouver les joies d’une présence au coup d’envoi. De quoi provoquer un 11 de départ assez inédit, même si cela n’empêche pas Thomas Tuchel de se féliciter de pouvoir enfin compter sur un effectif plutôt complet, puisqu’il s’est vanté d’avoir 23 joueurs à l’entrainement à la veille de la rencontre.