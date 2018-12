PSG : Neymar et les Brésiliens ont dopé Paris pour battre Liverpool

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Que les mauvais esprits tournent la tête, non Neymar et les joueurs brésiliens du Paris Saint-Germain n'ont pas usé de produits illégaux pour réussir à venir à bout de Liverpool mercredi dernier à l'occasion d'un match décisif de Ligue des Champions. Mais oui, la star du PSG et ses compatriotes ont pris les choses à coeur et ont décidé de resserrer les boulons afin d'éviter un fiasco bien ennuyeux contre les Reds. Journaliste brésilienne proche du clan Neymar, Isabela Pagliari a évoqué les événements intervenus à l'occasion de cette rencontre finalement remportée par le Paris Saint-Germain.

« Neymar, après le match, il a dit que si cela n'avait pas été Liverpool il n'aurait pas joué. Il montre donc qu'il a fait des sacrifices pour jouer avec un peu de douleur. Il faut savoir que Neymar a travaillé pendant une semaine que ce soit chez lui ou au club pour faire des exercices de récupération et de soins. On a beaucoup parlé de sa performance au Brésil (...) Les Brésiliens se sont beaucoup parlés entre eux pour se motiver et ils se sont dit "On ne lâche rien". En fin de match, Marquinhos avait beaucoup de crampes, car il jouait dans une position qui n'est pas la sienne habituellement et il a beaucoup couru, se plaignait de douleur mais Neymar lui a dit "non, tu restes on a besoin de toi" », a confié, sur Europe 1, la journaliste brésilienne.