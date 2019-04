PSG : Neymar et Cavani, deux sujets qui font trembler Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, pour justifier la présence de Kylian Mbappé sur le banc de touche au moment du coup d'envoi de PSG-Strasbourg, Thomas Tuchel avait expliqué que le jeune attaquant français avait ressenti quelques douleurs musculaires dans les jours qui précédaient le match et qu'il avait tenu à le ménager. Car à ce jour l'infirmerie du Paris Saint-Germain est bien remplie sur le plan offensif avec une pléiade de stars, puisque Neymar, Edinson Cavani et Angel di Maria sont censés être en phase de reprise après des blessures. Cependant, compte tenu des enjeux de cette fin de saison, à savoir la seule finale de la Coupe de France, l'entraîneur allemand du Paris SG semble ne plus vouloir faire prendre des risques à ses joueurs.

Et ce mardi, L'Equipe affirme que le retour de Neymar et d'Edinson Cavani d'ici la finale du 27 avril contre Rennes est loin d'être acquis. « Si Tuchel tient tant à conserver Mbappé valide, c’est qu’il sait qu’il n’est pas certain de récupérer Neymar, touché au pied droit. Le Brésilien et le staff médical se sont fixé ce match comme objectif de reprise, mais le temps demeure compté et rien ne garantit que la star soit opérationnelle. Si ses sensations ne sont pas excellentes, aucun risque ne sera pris. Pour Cavani (hanche droite), la problématique est quasi similaire » explique le quotidien sportif, qui précise au passage que Di Maria est le seul joueur susceptible de revenir très vite renforcer l'attaquant du Paris Saint-Germain, ce qui ne sera pas de trop. Thomas Tuchel n'a probablement pas fini de se gratter la tête.