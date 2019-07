PSG : Neymar est malheureux, Pini Zahavi a la solution miracle !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Revenu à Paris il y a une semaine pour reprendre l’entrainement avec quelques jours de retard, Neymar n’a officiellement montré aucun signe extérieur de sa volonté de changer de club.

En interne, c’est bien différent. Nasser Al-Khelaïfi et Thomas Tuchel savent depuis la fin de la saison dernière que la volonté du joueur est de revenir au FC Barcelone, tandis que Leonardo a bien compris la tendance en prenant le dossier en mains, expliquant même dans les médias que son compatriote avait demandé à partir du Paris Saint-Germain. Et la dernière couche vient de tomber puisque l’agent considéré comme clé pour son arrivée à Paris, a confirmé dans le Journal du Dimanche que Neymar « n’était pas heureux à Paris ». Pini Zahavi, qui avait su présenter le projet parisien et mettre tout en place en 2017, aura beaucoup plus de travail cet été puisqu’il devra rapprocher les deux clubs. Car il n'existe pas de clause libératoire.

Pour le moment, les positions sont très éloignées. Mais le super agent israélien ne perd pas espoir, et selon ESPN, il s’active des deux côtés pour rapprocher les positions. Son secret ? Grâce à ses liens bien placés à tous les niveaux du football, de la politique et finances, il est persuadé d’aider le FC Barcelone à trouver des fonds afin de permettre au club catalan de faire une proposition intégrant une grande partie en cash et un joueur dans l’échange, histoire de forcer la conclusion de ce transfert ou le PSG limiterait ainsi au maximum ses pertes financières.