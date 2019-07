PSG : Neymar est la « carotte du siècle », il prend cher

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Plus que jamais, Neymar est sur le départ au Paris Saint-Germain. L’absence du Brésilien à la reprise de l’entraînement lundi, le communiqué du club francilien et l’interview du directeur sportif Leonardo confirment que le malaise est profond, et que les envies de départ de Neymar ne sont pas simplement une invention de la presse catalane. Le départ du n°10 parisien est encore loin d’être acté mais certains supporters et observateurs ne peuvent pas s’empêcher de faire le bilan de l’aventure de Neymar au Paris Saint-Germain.

Et cela n’est pas reluisant pour Nabil Djellit, lequel y est allé fort sur son compte Twitter en critiquant sans retenue l’ancienne star du Barça. « Depuis qu'il est arrivé au PSG, Neymar a joué un seul match couperet en C1, l'aller au Real. Pour une facture de 222 M€ et 70 M€ de salaire sur 2 ans. C'est la carotte du siècle ! Pour rappel, il a été acheté avant tout pour jouer au foot, pas pour vendre des maillots » a balancé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, pas tendre avec celui qui n’a, il est vrai, pas eu l’occasion de défendre les couleurs parisiennes dans les matchs décisifs de Ligue des Champions. La faute à deux blessures terribles pour le club de la capitale…