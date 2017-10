PSG : Neymar est « injouable », un adversaire raconte le calvaire

Dans : PSG, EAG, Ligue 1.

Le 13 août dernier, Neymar jouait son premier match en Ligue 1 sur la pelouse de Guingamp (0-3). Ce soir-là, le Brésilien avait (déjà) marqué les esprits.

Auteur d’un but et d’une passe décisive face aux Bretons, l’ancienne star du FC Barcelone avait déjà envoyé un message fort à la Ligue 1 sur la pelouse de Guingamp. Sur le plateau de SFR Sport, Jimmy Briand se rappelle d’un joueur qui fait tout à « 2000 à l’heure, mais de façon juste ». Un attaquant injouable finalement, pour la modeste défense de l’EAG…

« En deuxième mi-temps, Neymar m’a impressionné. En première, on sentait qu’il cherchait ses marques. Mais après, il a été tellement juste. Là où j’étais le plus impressionné, c’est que tout ce qu’il fait, il le fait à 2000 à l’heure mais de façon juste. Des joueurs qui font des gestes techniques, des crochets ou des bonnes passes, on en voit mais avec lui, ça va à 2000 à l’heure. L’objectif pour nous était de ne pas le laisser en un contre un parce qu’il est tellement vif et impressionnant. Le but était toujours de faire des prises à deux mais ce jour-là, il y avait un Cavani en grande forme aussi et quand les deux sont au plus haut, c’est injouable » a lancé l’ancien attaquant de l’OL, qui n’est pas le seul à être impressionné par le joueur formé à Santos, tant ce dernier crève l’écran en Ligue 1 depuis son arrivée en juillet dernier.