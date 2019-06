PSG : Neymar est en pleine tempête, Mbappé vole à son secours

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces derniers jours, Neymar est de nouveau plongé dans une période noire. Accusé de viol par une Brésilienne, l’attaquant de 27 ans vient en plus de subir une nouvelle blessure à la cheville droite. Cette nuit, lors du match amical entre le Brésil et le Qatar, le Ney a effectivement été victime d’une rupture du ligament de la cheville. Par conséquent, la star du PSG sera absente pendant plusieurs semaines, et a donc dû déclarer forfait pour la Copa America dans son pays (14 juin-7 juillet).

Un énorme coup dur, surtout que Neymar sortait d’une longue période à l’infirmerie du côté de Paris. Mais dans ce moment douloureux, le Ney peut en tout cas compter sur le soutien de Kylian Mbappé. En effet, ce jeudi soir, le champion du monde a envoyé un joli message à son coéquipier. « Triste nouvelle pour toi mon frère, je savais à quel point cette compétition était importante pour toi, mais tu vas revenir plus fort encore. Garde ton sourire, il fera toujours ta force Neymar », a lancé, sur les réseaux sociaux, l’international français, qui en profite donc aussi pour détruire les rumeurs selon lesquelles il serait en froid avec Neymar au PSG.